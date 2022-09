Um homem de 52 anos caiu de cabeça para baixo em um buraco de uma obra e morreu na noite de quarta-feira (28), em Piraquara, região metropolitana de Curitiba. Conforme o Corpo de Bombeiros, que foi acionado para o resgate, o buraco tinha cerca de dois metros de profundidade. A obra é da Sanepar. A vítima, identificada como Osmair dos Santos, era aposentado da empresa e teria descido do carro que dirigia antes de cair.

Ainda de acordo com a equipe de resgate, a área da obra fica nos fundos de uma escola, em uma calçada de esquina, no bairro São Tiago. Procurada pela reportagem da Tribuna, a Sanepar informou que lamenta o ocorrido e diz estar “ainda mais consternada pela fatalidade que infelizmente ocorreu com um aposentado da Companhia”.

Em nota, a Sanepar explicou que está fazendo obra de melhoria do sistema de coleta de esgoto. E que os pontos são isolados, com estacas de madeira e telas de proteção, e têm faixas de sinalização. Está sendo implantada tubulação na calçada, em substituição à atual rede implantada na rua.

“A obra teve início em 23 de setembro. Foram abertos pontos de acesso para a sondagem do trecho por onde passará a tubulação, sem necessidade de abrir todo o calçamento. Esse método é o de cravação, não-destrutiva, justamente para causar o menor transtorno à população”, diz o texto.

A empresa disse que está dando toda assistência aos familiares e apurando rigorosamente o ocorrido junto à empresa contratada. “A Companhia reafirma que segue procedimento padrão de segurança em suas obras, que deve ser cumprido por todos os prestadores de serviços”, finaliza a nota.

Ao jornal Meio Dia Paraná, da RPC, a filha da vítima falou sobre a possiblidade do pai ter passado mal ao volante e ter descido do carro bem onde estava o buraco.

Os bombeiros informaram que a porta do veículo estava aberta, mas não havia confirmação se o homem estaria entrando ou saindo do carro na hora do acidente.

Por nota à RPC, a prefeitura de Piraquara confirmou que a obra não pertence ao município.