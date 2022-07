Um homem de 73 anos morreu ao ser atacado pelo próprio cachorro em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, na tarde desta quinta-feira (28). A situação aconteceu numa casa no Jardim Atuba por volta das 17h30. Segundo a Polícia Militar, o animal foi contido pelo filho da vítima.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima não resistiu. O cachorro, sem raça definida, tinha histórico de ser bravo, segundo relato da família. No momento do ataque, apenas o idoso e o cachorro estavam no local.