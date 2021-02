Um raio atingiu um pescador de 60 anos em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, nesta tarde de quinta-feira (25). De acordo com informações do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), a vítima estava pescando num pesque-pague próximo da reserva quando foi atingida.

Pai e filho estavam pescando no local quando foram atingidos pelo raio. O filho teve apenas ferimentos leves. O homem teve parada cardiorrespiratória e recebeu procedimentos de reanimação das equipes do BPMOA, Siate e SAMU. No entanto, a vítima não resistiu e morreu no local.

Como se prevenir de raios

Durante as tempestades fique em casa.

Saia somente se for absolutamente necessário.

Não retire nem coloque roupa em estendedores (varais) de arame durante a tempestade.

Mantenha-se afastado e não trabalhe em cercas, alambrados, linha telefônicas ou elétricas e estruturas metálicas.

Não manipule materiais inflamáveis em recipientes abertos.

Não operar tratores ou máquinas, especialmente, para rebocar equipamentos metálicos.

Se você estiver viajando permaneça dentro do automóvel; os automóveis oferecem uma excelente proteção contra raios.

Busque refúgio no interior de edifícios.

Mantenha-se longe de árvores isoladas.

Não permaneça dentro d’água durante as tempestades.

Em casa, permaneça longe de portas e janelas.

Evite áreas altas, busque refúgio em lugares baixos.

Durante uma tempestade, não utilize aparelhos eletrodomésticos, mantenha-os desligados das tomadas e, também, desconecte da antena externa o televisor, assim você estará reduzindo danos.

Use o telefone somente em uma emergência, os raios podem alcançar a linha telefônica aérea.

Ao sentir carga elétrica em seu corpo (caracterizada por eriçamento do cabelo e formigamento da pele) jogue-se ao chão.

Preste atenção à previsão do tempo para o princípio e fim da tarde, quando ocorre a maioria das trovoadas. Tenha um plano de fuga para qualquer atividade ao ar livre e afaste-se dos cumes das montanhas antes do meio-dia. Se tiver de fazer uma longa travessia de barco, tenha especial atenção. As canoas são um dos lugares mais expostos que existem.

Com mau tempo, evite árvores altas, picos desprotegidos, campos abertos e ou mesmo praias e piscinas.

Na floresta, procure um conjunto de árvores de altura regular e numa zona baixa, mas longe d’água. Afaste-se de troncos e raízes.

Se for apanhado em céu aberto, evite árvores isoladas, Faça do corpo uma “bola com pés”, acocorando-se com eles o mais junto possível. Não toque com as mãos no chão.

Para minimizar o número de pessoas afetadas por um raio, não se junte em grupo. A corrente elétrica pode passar de uma pessoa para outra sem que elas se toquem. Afaste-se de objetos metálicos, especialmente armações de tendas e barracas ou cercas de arame, uma vez que se trata de bons condutores.

Quando acampar, monte sua barraca longe de lugares com maior probabilidade de queda de um raio, tais como, árvores altas e isoladas.

Aprenda a fazer reanimação cardiopulmonar. Cerca de 20% das vítimas morrem, mas muitas vezes podem ser salvas se tratadas de imediato.

Certifique-se de que a tempestade passou completamente antes de prosseguir seu caminho. Muita gente morre antes do clímax de uma tempestade por se aventurar cedo demais.

Fonte: Defesa Civil do Paraná.