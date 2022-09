Um homem morreu em um grave acidente envolvendo pelo menos quatro carros na tarde desta terça-feira (27), no Contorno Norte de Curitiba, na altura do bairro São Braz. Duas vítimas, entre elas a fatal, ficaram presas nas ferragens de uma caminhonete Saveiro, que com o impacto capotou e foi jogada na ribanceira ao lado da rodovia. O moto de um outro carro chegou a ser arrancado com a força da batida.

+ Leia mais: Sob alerta amarelo (perigo potencial), Curitiba se prepara pra volta da chuva

Pelo menos outras oito pessoas ficaram feridas. Várias ambulâncias foram deslocadas para prestar atendimento no local. O tráfego nos dois sentidos da PR-418, conhecida como Contorno Norte, entre os municípios de Curitiba e Campo Magro. Não há previsão de liberação da pista. O congestionamento nos dois sentidos é imenso.

Caminhonete Saveiro vai parar na ribanceira. Foto: Gerson Klaina