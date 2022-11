Um homem de 37 anos morreu durante um incêndio em uma casa na madrugada desta quinta-feira (17), em Colombo, região metropolitana de Curitiba. Segundo informações de um vizinho, o Corpo de Bombeiros chegou a tentar o resgate da vítima, mas já o encontrou sem vida no cômodo da residência.

A casa ficava no Bairro Monza, na Rua Angelo Francisco Borato. Ainda conforme a informação do vizinho, a vítima estaria deitada dentro do box do banheiro.

O vizinho contou que os bombeiros foram acionados por parentes que moravam em uma outra casa no mesmo terreno.

Os Bombeiros entraram na casa ainda em chamas, mas nada puderam fazer para salvar o homem. O caso será investigado pela Polícia Civil.