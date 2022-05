Um homem suspeito de cometer um assalto na Avenida Presidente Kennedy, na região do bairro Guaíra, em Curitiba, morreu após reagir a uma abordagem policial. Uma mulher, esposa de um policial civil, recebeu voz de assalto e teve um cordão de ouro levado. Instantes depois, uma viatura da Polícia Militar e outra da Polícia Civil, com o marido dela, passaram pela ocorrência e dão voz de prisão ao homem, que reagiu e acabou morrendo na troca de tiros com o policial civil.

Segundo o Delegado Tito Barrichelo, da Delegacia de Homicídios, o homem reagiu após abordagem policial. “Temos aqui uma pessoa sem vida alvejada por diversos disparos de arma de fogo que estava praticando roubos na região, armado com um revolver calibre 38. Este criminoso não está qualificado, mas já foi identificado por diversos roubos praticados aqui na região”, disse o delegado.

Segundo Tito Barrichelo, o homem acabou roubando uma mulher esposa de um policial civil. “Ele acabou roubando com essa arma de fogo a esposa de um policial, que depois veio até o Rebouças e deu voz de prisão. Ele reagiu e o policial agiu em legitima defesa atirando contra ele e, infelizmente, temos aqui uma vítima que perdeu a vida”, explicou. A vítima do assalto ainda não tinha sido ouvida formalmente, mas “a informação é que ela estava na rua quando esse criminoso se aproximou, armado, e levou um cordão de ouro que ela tinha. O policial estava a trabalho, passando, e veio aqui juntamente com a Polícia Militar”, completou Tito Barrichello.

Segundo o delegado, câmeras de segurança da região mostram a viatura da Polícia Civil e outra da Polícia Militar indo de encontro ao criminoso. Sobre uma possível coincidência de o policial estar passando bem na hora do ocorrido, o delegado informou que isto será apurado. “Vamos apurar, pois ainda é muito cedo. Vamos ouvir formalmente ela, pegar os detalhes, mas, na prática, temos um criminoso que está sem vida agora e que era conhecido por cometer crimes na região”, finalizou o delegado em entrevista ao Meio Dia Paraná, da RPC, desta sexta-feira (06).

O caso será investigado pela Polícia Civil.

