Um homem, de 23 anos, que atacou policiais militares com fogos de artifício no Réveillon na pracinha da Vila Velha, em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba foi preso na sexta-feira (14). O rapaz foi localizado no bairro Pinheirinho e encaminhado a Cadeia Pública do município.

Segundo a Polícia Militar, a equipe atingida pelos fogos estava de serviço fazendo o policiamento preventivo quando foi atacada. O Serviço de Inteligência do 22º Batalhão, a Diretoria de Inteligência da PM e o setor PM Vítima atuaram em busca de informações para localizar o autor Após o levantamento, foi solicitado apoio do Poder Judiciário na expedição do mandado de prisão por tentativa de homicídio.

“Esse cumprimento de mandado judicial é importante para deixar claro que não será aceita nenhuma tentativa de violência ou ameaça aos policiais militares, pois o lugar da PM é junto com a população para protegê-la, ou seja, precisa estar, inclusive, em locais com eventos como foi o caso”, disse o coordenador de Policiamento de Unidade (CPU) do 22º Batalhão, tenente Maximiano Gabriel da Silva.

O tenente explica que a prisão do homem vai fortalecer a segurança aos profissionais que atuam diariamente nas ruas. “Passa firmeza e mais segurança ao nosso policial de que a ação regular será protegida. Agradecemos o apoio do Ministério Público de Rio Branco, pois graças à denúncia de populares, indícios coletados, conseguimos chegar à autoria desse ataque e evitar que o anonimato o deixasse impune”, destacou Maximiano.

Relembre a ocorrência

No vídeo que circulou nas redes sociais é possível ver dois policiais parados em uma esquina da cidade ao lado da viatura. Na sequência, o artificio é atirado em direção aos PMs e um deles chega a se abaixar para evitar o contato.

Com a explosão, famílias que passavam atrás da viatura tiveram que se proteger. Nas imagens, crianças correm após o barulho. Lembrando que acidentes com fogos de artifício podem provocar, além de graves queimaduras, situações mais graves como amputação de membros.