Chegou a Curitiba, na madrugada desta sexta-feira, Sérgio Luiz Baduy, suspeito de ter matado a facadas os ex-sogros no Bairro Alto, no último dia 28. O crime, brutal, chamou atenção pela frieza do homem, que ainda mandou áudios para a polícia e para um amigo, pedindo para que avisasse a ex-esposa sobre o crime. Já na Delegacia de Homicídios, Sérgio Baduy deve ser ouvido ainda nesta sexta-feira pela polícia.

Quem comanda as investigações do caso é a delegada Tatiana Guzella, que quer obter mais informações do duplo homicídio confessado por Baduy pelos áudios. “Ele tem o direito de falar, bem como ficar em silencio, de acordo com o que definir a sua defesa. Por mais que ele fique em silêncio, existem estes áudios incontroversos e que sem dúvida nenhuma são uma prova muito importante para o processo futuro”, disse a delegada Tathiana Guzella em entrevista para o Bom Dia Paraná, da RPC, desta sexta-feira (05).

Segundo a Polícia Civil Sérgio Baduy enviou a um amigo um áudio avisando do crime. “Liga para a Fernanda e avisa para ela ir com a polícia na casa dos pais dela. Só isso que tenho para dizer”, disse o homem sobre o assassinato. Ao receber essa informação, a filha se encaminhou para o local e chamou pelos pais. Ao não ter notícias, pediu aos vizinhos que a ajudassem a entrar na casa. Ela não teve coragem de entrar na casa já imaginando o pior.

O crime

Emílio Mandato, de 56 anos, e Célia Correia, de 53 anos, foram assassinados a facadas na cama. Eles eram pais da ex-esposa de Sérgio Baduy, que não aceitava o fim do relacionamento. No dia do crime, Sérgio chegou a mandar um áudio avisando sobre o crime passional.

Sérgio Baduy fugiu para Santa Catarina logo após matar a facadas os ex-sogros por não aceitar fim de relacionamento. Foto: Reprodução/Facebook.

