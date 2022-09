Um homem de 40 anos foi preso na segunda-feira (26), suspeito de furtar dinheiro de ofertas de igrejas de Curitiba. Ao menos três igrejas tiveram prejuízo com a ação do “falso fiel”, que pegava as caixas após a missa.

LEIA MAIS – Debate na RPC com candidatos ao governo do PR é nesta terça. O que esperar?

Câmeras de segurança do Santuário Nossa Senhora do Carmo, uma das igrejas furtadas, registraram o furto. Ele aguardava o momento em que a igreja estava vazia, levava a caixa para um espaço e utilizava uma chave de fenda para levar o dinheiro.

VIU ESSA? Nota Curitibana sorteia prêmios de R$ 50 mil, R$ 20 mil e R$ 10 mil; veja os bilhetes ganhadores

A prisão do homem ocorreu após ele retornar ao Santuário na segunda. Ele foi reconhecido pelos funcionários que chamaram a Guarda Municipal. Depois dos furtos, um dos santuários furtados prendeu o baú de ofertas a parede com uma corrente.