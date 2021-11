Guardas municipais (GM) de Curitiba detiveram um homem de 38 anos, que segundo a própria GM, roubou um veículo Chevrolet Cruze branco na Avenida Presidente Getúlio Vargas, na região do bairro Rebouças, nesta quarta-feira (17). A vítima contou aos guardas que entrava no estacionamento quando foi abordada pelo homem.

O suspeito saiu com o veículo em alta velocidade, encontrou um semáforo fechado e diversos veículos à frente no cruzamento com a Rua 24 de Maio. Na tentativa de fuga, ele colidiu com outros oito carros e com uma moto.

O guarda municipal Marcelo Alexandrini estava na Praça Ouvidor Pardinho, em apoio à campanha de vacinação contra a covid-19, quando ouviu o acidente e os gritos de pessoas alertando que o suspeito estava armado. “Cheguei até lá tentando afastar as pessoas do local para evitar possíveis disparos de arma de fogo e solicitei apoio para então fazermos a abordagem”, relata.

Equipes do Grupo Tático de Motos (GTM) da Guarda Municipal auxiliaram na ocorrência e o Grupo de Trânsito (GTran) da corporação ficou responsável pelo isolamento e organização de trânsito pela Avenida Getúlio Vargas.

Para a delegacia

Na colisão, o suspeito ficou com escoriações e foi levado para atendimento no Hospital Cajuru, acompanhado pela Guarda Municipal. Ele recebeu alta médica no início da tarde e foi conduzido à Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. Não houve registro de outros feridos.

O suspeito acumula, ao menos, nove passagens pela polícia pelos crimes de estelionato, furto simples, furto qualificado, tráfico de drogas, ameaça, injúria, lesão corporal, perturbação de sossego e apropriação indébita.

