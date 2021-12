Um homem foi preso dentro de um shopping em Curitiba após ter arrancado à força o celular da mão de sua ex-namorada, funcionária de uma das lojas do shopping. O caso aconteceu no dia 7 de dezembro. O homem, de 38 anos, já estaria cumprindo medida cautelar anterior, que protegia a ex das ações dele.

“Eu estava em um ambiente público, onde ele veio a roubar o meu telefone. Ele estava muito nervoso, desorientado. Eu tenho muito medo dele, é uma pessoa muito perigosa, que precisa estar atrás das grades”, disse Jessyca Martins, de 22 anos, em um vídeo publicado nas redes sociais, após a ocorrência.

Conforme o boletim de ocorrência (B.O.), o rapaz, identificado como Rodrigo, teria abordado a ex-namorada e, de surpresa, puxado o aparelho da mão dela. A moça, segundo consta, pediu ajuda para a segurança do shopping, que reteve o homem até a chegada da Polícia Militar (PM).

O advogado dela, Igor José Ogar, afirmou que requisitou as imagens de câmeras de segurança do shopping para comprovar as agressões. “Temos que esclarecer que a Jessyca é uma menina trabalhadora, honesta. Já o ex-namorado tem acusação criminal e foi preso em flagrante, ou seja, estava cometendo um crime. Ele tomou abruptamente o telefone dela, de surpresa, e invadiu as mensagens. Também machucou a Jessyca na hora que pegou o aparelho”, relatou Ogar.

Já o advogado Caio Percival, que representava Rodrigo até a audiência de custódia, disse no momento da prisão que, na verdade, o homem era a vítima. “Ele foi armadilhado, foi atraído para uma emboscada, pois a história é que a Jessyca que liga para Rodrigo e não Rodrigo que vai atrás de Jessyca. Quem deveria estar sentado no banco dos acusados é a Jéssica e não o Rodrigo”, afirmou na época. Percival pediu afastamento do caso.

Por causa da prisão em flagrante, a prisão preventiva de Rodrigo acabou sendo decretada. A reportagem tenta contato com os novos advogados do homem para acompanhar o caso.

