Um homem de 42 anos se afogou em um ponto desprotegida por posto guarda-vidas na tarde deste sábado de Natal (25), no balneário de Ipanema, em Pontal do Paraná. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros e do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), a vítima foi retirada da água com vida e encaminhada a uma unidade hospitalar.

Segundo a porta-voz do Corpo de Bombeiros no Verão Paraná Viva a Vida 2021/2022, tenente Ana Paula Inácio de Oliveira Zanlorenzzi, a ocorrência foi por volta das 16h30. Os bombeiros estavam em patrulhamento em uma faixa não protegida por guarda-vidas quando viram o homem se afogando na água.

“As equipes rapidamente foram até o local e conseguiram fazer o salvamento deste homem da água e foram feitos os atendimentos na areia pelos guarda-vidas, bombeiros de quadricículos e da tripulação com médico do Falcão 04 do BPMOA”, destacou.

Após ser estabilizada, a vítima foi encaminhada de ambulância para o Pronto Socorro de Shangrilá para receber os devidos cuidados.

A tenente Ana Paula reforça que as pessoas só devem entrar no mar nas áreas demarcadas pelas bandeiras vermelho sobre amarelo, local protegido por Guarda-Vidas, pois ao frequentar pontos distantes sem esses profissionais, haverá um tempo de resposta para o socorro chegar.

“Temos trabalhado constantemente com orientações para evitar que os banhistas mergulhem em áreas longe dos Postos de Guarda-Vidas, pois o risco de se afogar e acabar em óbito é grande”, salientou.

Balanço da temporada

Desde o começo da temporada até a última terça-feira (21), os bombeiros atenderam 34 afogamentos no Litoral do estado, sendo que em 28 situações as vítimas foram retiradas ilesas da água e em outros cinco casos o afogamento foi considerado leve. Neste período houve um óbito, ocorrido na praia de Encantadas, na Ilha do Mel, na terça-feira (21).

