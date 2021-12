Um homem, de 31 anos, morreu afogado na manhã deste domingo (26), em Guaratuba, Litoral do Paraná, na região entre a Barra do Saí e Coroados. A ocorrência foi registrada por volta das 9h25 pelo Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros informaram que, ao receber o chamado, de imediato as equipes de resgate foram deslocadas ao local, dando início às buscas com a técnica do mergulho livre e uso da moto aquática de salvamento e do helicóptero Falcão 08.

Após quase uma hora, conforme os bombeiros, a vítima foi localizada e todos os procedimentos de reanimação cardiopulmonar foram realizados. Porém, segundo o 8.º Grupamento de Bombeiros, não foi possível o resgate com vida.

A região de Coroados fica na entrada de Guaratuba, no sentido da rodovia de quem entra na cidade vindo de Garuva, Santa Catarina.

2º morte da temporada

Desde o começo da temporada até a última quinta-feira (23), os bombeiros atenderam 34 afogamentos no Litoral do estado, sendo que em 28 situações as vítimas foram retiradas ilesas da água e em outros cinco casos o afogamento foi considerado leve. Neste período houve um óbito, ocorrido na praia de Encantadas, na Ilha do Mel, na terça-feira (21).

