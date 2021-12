Retroescavadeiras e tratores começaram nesta sexta-feira (17) a demolir a estrutura do Autódromo Internacional de Curitiba (AIC), que fica no município de Pinhais, região metropolitana. O início dos trabalhos, previsto pelo cronograma das obras de construção de um bairro planejado no mesmo local, foi marcado pelo protesto de algumas pessoas que lutam na Justiça para evitar o fechamento da referência pro automobilismo local.

Um homem chegou a entrar na frente das máquinas para impedir a escadeira de destruir o asfalto por onde correram os maiores pilotos do automobilismo brasileiro.

Veja o vídeo!

Mlk iniciaram a destruição do Autódromo de Curitiba, alguns heróis se ameaçam a se jogar na maquina para impedir #SaveTheAIC

😭 pic.twitter.com/O205XUk2TX — gasly🥇 (@gaslym1lgral) December 17, 2021

No local será construído um bairro planejado – idealizado em parceria com o escritório do arquiteto e urbanista Jaime Lerner, morto em maio deste ano (que faria aniversário nesta sexta), com estruturas comerciais, residenciais e de lazer. O projeto prevê a inauguração do novo bairro em 2025.

Uma petição pública foi criada para tentar pressionar os proprietários do espaço a não tocar com o projeto, mas o fim do espaço de corridas é definitivo e iminente.

A reportagem tenta contato com a assessoria de imprensa da empresa Bairru Empreendimentos, responsável pelo projeto Bairru Parc, mas ainda não teve retorno.

Máquinas começaram a destruição do autódromo justamente na última curva antes do retão. Foto: Reprodução/Twitter @gasly.

