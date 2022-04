Um homem de 53 anos foi denunciado pelo crime de maus-tratos, por meio da Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente do Ministério Público do Paraná. Morador de Curitiba, o homem deixou um cachorro da raça rotweiler morrer por falta de cuidados. O animal foi resgatado agonizando em um mercado do bairro Barreirinha.

Segundo a denúncia, o agente da Delegacia de Meio Ambiente encontrou o cachorro deitado no chão em um local muito sujo, agonizando, “com muitas fezes, forte odor e também sangue, com a presença de moscas, sem acesso à alimentação e visivelmente debilitado”.

LEIA TAMBÉM:

>> Sequestro em Curitiba termina com vítima salva pela polícia e dois presos; veja o vídeo

>> Personal trainer é assassinado em saída de academia na Grande Curitiba

Laudo da médica veterinária que prestou socorro ao animal indica que ele apresentava “desidratação intensa, hipotermia, infecção gastroentérica (diarreia com sangue), bicheira na região do cotovelo, lesões pelo corpo, caquexia [grau extremo de enfraquecimento] e ausência de consciência” o que indicaria, segundo a denúncia, que o cão encontrava-se em situação de penúria havia vários dias.

A pena prevista para o crime é de dois a cinco anos de reclusão (aumentada de um terço a um sexto por ter ocorrido a morte do animal) mais multa.