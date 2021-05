Um homem de 26 anos escorregou em paredão de pedra e sofreu uma queda feia, neste domingo (16), no Morro do Anhangava, em Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba. Tradicional destino turístico, o local costuma receber de montanhistas mais experientes e também aventureiros de final de semana.

De acordo com informações apuradas no local, o grupo reunia cerca de 10 amigos e o acidente aconteceu na descida. A pedra estava molhada e o rapaz escorregou em uma via de acesso ao cume. Na queda, sofreu escoriações e contusões nos membros inferiores e superiores, além de uma suspeita de traumarraquimedular.

+ Leia mais: Vacinação contra covid-19 e gripe: veja quem será imunizado em Curitiba a partir desta segunda

Uma equipe do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foi até o local para proceder com o resgate. Após a estabilização da vítima, o helicóptero levou o homem para o Hospital do Cajuru.