Um homem de 26 anos, suspeito de realizar furtos e roubos em residências em Curitiba, foi preso pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). A captura foi realizada na quarta-feira (23), no bairro Sítio Cercado.

Durante a ação, segundo a PCPR, foram cumpridos três mandados de busca nos endereços dos indivíduos investigados e apreendidas 13 televisões, caixas de som, celulares, quatro armas de air soft, dois violões, lavadora de alta pressão, peças de vestuário e dois veículos.

Além do rapaz, os policiais ainda autuaram em flagrante outro homem, de 29 anos, por tráfico de drogas, após encontrarem 500 gramas de maconha no veículo dele.

Crimes em bairros de Curitiba

Após investigações de alta complexidade, a PCPR apurou que quatro suspeitos estão envolvidos nos crimes ocorridos entre agosto e novembro em residências localizadas nos bairros Butiatuvinha, Santa Felicidade, Ecoville e Jardim Social.

Os outros três homens seguem foragidos. A PCPR segue realizando diligências a fim de localizar os outros envolvidos nas ações criminosas.

Denúncias

A Polícia Civil do Paraná solicita a colaboração da população com informações sobre os procurados. As denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio dos telefones 197 da PCPR, 181 Disque-Denúncia ou diretamente à equipe de investigação.

