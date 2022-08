Um homem teria tentado atingir o presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a motociata realizada na tarde desta quarta-feira (31), em Curitiba. Bolsonaro pilotava uma moto quando um homem se aproximou da comitiva próximo do Passeio Público e faz o movimento de atirar algo contra ele.

O momento foi registrado em vídeo pelo fotógrafo Chen NV e divulgado pelo portal Metrópoles e mostra Bolsonaro, que está sem capacete, se esquivando. Pelo vídeo, não é possível identificar se o homem realmente lançou um objeto contra o presidente ou se apenas simulou o movimento. A motociata seguiu e o homem não foi identificado.

LEIA TAMBÉM:

URGENTE

O ex-deputado estadual Fernando Francischini (União Brasil), do Paraná, afirmou no Twitter que vai acionar a polícia para investigar o caso. “Como um dos organizadores da Motociata, estou indo agora na Delegacia da Polícia em Curitiba pra requerer abertura de Inquérito p apurar quem atentou novamente contra Vida do Pr Jair Bolsonaro. Quem reconhece este bandido denuncie”, escreveu o ex-deputado.