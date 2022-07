Imagens das câmeras de segurança do restaurante Las Tablas, localizado no bairro Batel, em Curitiba, mostram um homem se aproximando do estabelecimento, pegando um líquido e acendendo um fósforo momentos antes de as chamas se alastrarem pela loja. O incêndio do restaurante em Curitiba aconteceu na madrugada da última quarta-feira (20). Para os proprietários do restaurante, após analisar as câmeras de segurança, não restam dúvidas de que o incêndio foi criminoso.

De acordo com o sócio-fundador do Las Tablas, Luciano de Pauli, até o momento não há qualquer suspeita sobre a identidade do criminoso. O restaurante que fica localizado na Rua Gutemberg, no Batel, teve destruição parcial. Apesar do grande estrago, ninguém saiu ferido.

As imagens do estabelecimento e dos vizinhos mostram que por volta das 4 horas da madrugada, um homem vem andando sozinho pela rua, aproxima-se do restaurante segurando uma sacola, chega em frente ao local, despeja um líquido, acende e joga um fósforo, sem sucesso, e depois retorna e joga um material já em combustão. Rapidamente o fogo começa a se alastrar e o homem segue andando calmamente pela rua.

Crime em investigação

“Todas essas imagens já estão com os órgãos responsáveis e a Delegacia de Explosivos, Armas e Munição investiga o caso e está em busca pelo homem que aparece nas imagens”, afirma Luciano.

A primeira hipótese da causa do incêndio era um curto-circuito, o que já foi descartado após o acesso às imagens das câmeras de segurança. De acordo com funcionários, o local funcionou normalmente na noite de terça-feira (19), mas poucas horas depois, o alarme disparou alertando para alguma ocorrência. A equipe de segurança foi acionada e chamou o Corpo de Bombeiros, que controlou o fogo.

“Setor está cansado”

Em nota, a Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (Abrabar) e a Federação das Empresas de Hospedagem, Gastronomia, Entretenimento e Similares do Paraná (FETURISMO) prestaram solidariedade aos proprietários do restaurante Las Tablas na madrugada do último dia 20 de julho. “Os empresários do setor estão cansados de passar por estas situações que são aterrorizantes”, disse o presidente Fábio Aguayo.

O fato não é isolado, está acontecendo sempre no nosso setor, diz Aguayo. “Precisamos de apoio do poder público, dar penas exemplares. Da forma que está, só agrava a situação no dia a dia dos empresários que estão lutando depois da pandemia para sobreviver e estas cenas lamentáveis”, ressaltou.

O presidente da Abrabar e FETURISMO destacou que o suspeito poderia ter colocado em risco a vida de outras pessoas. “Reafirmamos a sorte que o estabelecimento estava fechado, mas os prejuízos, não só emocionais e financeiros, são graves para todos nós da categoria”, concluiu.

Restaurante premiado

O premiado restaurante de carnes argentinas que foi alvo do crime tem quase 10 anos de atividade interruptas no mesmo local. Inaugurado em 2013, o restaurante chamava-se Corrientes 348 e desde o início de 2018 ganhou o nome de Las Tablas, mantendo os mesmos sócios e o cardápio com destaque nas carnes nobres argentinas feitas na autêntica parrilla porteña. “A rotatividade da nossa equipe é muitíssimo baixa, os clientes são muito fiéis e nunca tivemos qualquer processo que envolvesse clientes”, destaca Luciano. “Estamos em estado de choque e não temos nenhuma suspeita de quem possa ter cometido esse crime”, completa.