Um homem, aparentemente em surto, tirou as roupas, ficando pelado no meio de uma avenida em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Tudo isso ocorreu enquanto ele ameaçava policiais militares com uma faca. A ocorrência foi na noite de quinta-feira (10) e tumultuou o trânsito da Avenida João Leopoldo Jacomel, no Pineville. Instantes antes, o homem, que seria morador de rua, teria avançado com a faca para cima de uma estudante. A Polícia Militar (PM) foi acionada por causa disso.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o homem segurando a faca com a mão direita, ainda de roupas, enquanto um policial militar aponta a arma para ele, pedindo para o homem se entregue. Na sequência, o sujeito tira as roupas e fica completamente nu, tirando até o chinelo de dedo, enquanto ainda ameaça o policial.

Para conter a situação, segundo a Polícia Militar, após quase uma hora de negociação, a equipe da PM disparou um tiro na perna do homem em um momento em que ele avançou nos policiais. O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Cajuru, em Curitiba.

Negociação levou cerca de uma hora, até que a PM disparou um tiro na perna do homem. Foto: Reprodução.

Não há informações sobre a identidade do homem e nem da motivação para que ele agisse da forma como agiu.