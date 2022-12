Uma tentativa de homicídio assustou moradores do bairro Cajuru, em Curitiba, na noite de sábado (03). A Polícia Militar (PM) foi chamada para atender uma ocorrência em que um homem havia trancado a esposa grávida dentro da casa em que os dois moravam antes de atear fogo ao imóvel.

De acordo com a PM, o fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, que também resgatou a vítima de dentro do imóvel e a encaminhou ao Hospital Evangélico. A mulher, que segundo informações da polícia está no nono mês de gestação, não teve o estado de saúde divulgado após o atendimento.

Já o companheiro dela, que chegou a ser detido no local pelos vizinhos, conseguiu fugir antes da chegada dos policiais. Ainda de acordo com as informações obtidas pela PM junto aos moradores da região, o homem já teria um histórico de violência doméstica e deverá responder pelo crime de tentativa de homicídio qualificado.