Dois homens suspeitos de terem roubado um carro modelo Kwid na tarde desta terça-feira (17) em Curitiba, morreram em confronto, na manhã desta quarta-feira (18), após cruzarem com uma equipe da Polícia Militar. O confronto ocorreu ao lado da Avenida das Torres, na Rua Germano Mehl, no bairro Uberaba, em uma área residencial.

Segundo o Tenente Martins, que participou da ocorrência, uma equipe estava em patrulhamento quando visualizou um veículo com as características semelhantes ao que foi roubado na terça-feira. “Os policiais então tentaram a abordagem que não foi acatada pelos cidadãos, que começaram a efetuar disparos contra as equipes policias. Na troca de tiros, os dois morreram”, explicou.

A abordagem inicial ocorreu nas proximidades da Avenida Salgado Filho e seguiu até o local do confronto. Os policiais encontraram duas armas no carro em que estavam os suspeitos.

