Dois homens foram até a uma barbearia, na Rua Inácio Lustosa, no Centro de Curitiba, cortaram o cabelo e… anunciaram um assalto. A situação aconteceu na tarde desta quinta-feira (11). Antes de anunciar o crime, os dois suspeitos observaram o movimento no local e roubaram seis clientes e o dinheiro do caixa.

Uma equipe do Grupo de Pronto Emprego Operacional (GPEO) da Guarda Municipal estava em patrulhamento pela Praça Tiradentes quando receberam um chamado pela Central 153. Os guardas foram até a barbearia, mas os suspeitos fugiram pela Rua Presidente Faria, nas proximidades da sede da Guarda Municipal.

Um dos homens foi contido na rua e o outro tentou se esconder no banheiro de um estacionamento, mas foi preso logo em seguida. Foi encontrado uma arma falsa e mais R$ 69 roubados da barbearia. Os seis clientes disseram que tiveram seus celulares levados, mas nenhum aparelho foi encontrado com os suspeitos.

Os dois foram levados até a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde foi constatado que o suspeito de 30 anos estava com tornozeleira eletrônica e tem antecedentes criminais por violência doméstica e crime de ameaça. O de 34 anos tem passagens pela polícia por roubo, furto, receptação e violência doméstica.