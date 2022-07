Em reunião na tarde desta quarta-feira (29), a última do primeiro semestre de 2022, a Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) aprovou a iniciativa das vereadoras Amália Tortato e Indiara Barbosa, ambas do Novo, que pretende flexibilizar os horários de funcionamento do comércio de rua na capital.

Com base na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (lei federal 13.874/2019), a proposta revogaria a norma vigente no Município, que estabelece o horário comercial das 9h às 19h, de segunda a sexta-feira; e das 9h às 13h, aos sábados. O parecer, de João da 5 Irmãos (União), foi acatado por 7 votos a 1. Com isso, a matéria concluiu o trâmite nas comissões permanentes da Casa e já pode ser incluída na ordem do dia, para a discussão no plenário.

“A ideia é tirar um pouco a burocracia da questão do horário para que ele [o empresário] tenha a opção da flexibilização, não que todas as empresas vão trabalhar até a meia-noite ou as 22 horas. Isso fica a cargo de cada empresa. E respeitando sempre seus colaboradores, tendo acordo com os sindicatos, inclusive”, defendeu o relator da proposta, João da 5 Irmãos (União).

O vereador também argumentou que a medida conta com o apoio da Associação Comercial do Paraná (ACP) e seria válida para a retomada econômica no pós-pandemia. “Dá a opção para o colaborador até fazer uma hora extra.”

Professora Josete (PT) apresentou um voto em separado, por mais informações ao Executivo. Os horários ampliados do comércio, acredita a vereadora, “poderão afetar os serviços públicos municipais e, consequentemente, incorrer em novas despesas ou aumento daquelas já previstas”. Ela defendeu que a mudança aumentaria a demanda nas áreas de transporte coletivo e segurança pública, por exemplo, e que, por isso, seria necessário ouvir a Prefeitura de Curitiba. Também argumentou que outras comissões deveriam avaliar a proposta. “Eu creio que faltou considerar o trabalhador”, acrescentou.

Indiara Barbosa, que é a vice-presidente da Comissão de Economia, disse que a ideia é que o comércio de rua tenha mais autonomia, sem a restrição imposta por lei, “mas não necessariamente funcionar 24 horas”. “O que o comerciante quer é ter essa possibilidade de concorrência [com os shoppings e as plataformas de venda online]”, afirmou. Ela se lembrou do debate em audiência pública, no começo de junho, e de conversas com o Executivo. Hernani (PSB) também se manifestou favoravelmente à proposta: “Isso será muito bem-vindo e gerará muito mais empregos”.