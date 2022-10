A relação de pessoas e animais de estimação pode trazer diversos benefícios à saúde. Por isso, instituições do setor em Curitiba têm difundido projetos de voluntariado que utilizam cães e gatos como facilitadores no processo terapêutico. Um incrível laço que é celebrado no dia 4 de outubro com uma bênção dos animais nos hospitais Universitário Cajuru e Marcelino Champagnat, em alusão ao Dia de São Francisco de Assis, padroeiro da ecologia.

+ Leia mais: Avenida de Curitiba terá bloqueios para novas obras do Ligeirão a partir desta terça

A celebração receberá tutores e seus pets no estacionamento dos hospitais durante a tarde da próxima terça-feira (4), entre 12h e 15h. Além dos animais que fazem parte de iniciativas como o grupo Amigo Bicho, o evento é aberto para toda a comunidade. O momento da bênção será presidido pelo capelão dos hospitais, padre Antônio Júnior Diogo, que defende a causa animal.

A ação, que é realizada pela pastoral dos hospitais do Grupo Marista, quer reconhecer a importância desses grandes companheiros que ajudam a transformar vidas. “A celebração está aberta aos animais de estimação dos colaboradores dos hospitais, voluntários e da comunidade externa. Todos estão convidados para celebrar o Dia Mundial dos Animais, retribuir o amor recebido por eles e, ainda, receber uma lembrança”, reforça a coordenadora da pastoral, Nilza Brenny.

A benção acontece das 12h às 15h no estacionamento do Hospital Marcelino Champagnat, Avenida Presidente Affonso Camargo, 1399 – Cristo Rei.