Com o agravamento da pandemia, o colapso no sistema de saúde e a mudança para a bandeira vermelha de alerta contra a covid-19, mudanças foram anunciadas pela prefeitura de Curitiba para o atendimento de pacientes em três hospitais, em todas as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da capital. Confira como fica.

Prontos-socorros de hospitais

Os prontos-socorros dos hospitais Cajuru, Evangélico/Mackenzie e Trabalhador atenderão a partir desta segunda-feira (31), apenas pacientes com casos graves encaminhados pelos serviços de saúde como Samu, Siate e UPAs. Estes três prontos-socorros são os que atendem pacientes do SUS na capital.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os moradores de Curitiba que fizerem procura direta nestes prontos-socorros para atendimento de casos leves e moderados serão direcionados às 19 unidades básicas de saúde de que passarão a funcionar como mini-Upas (lista abaixo).

A medida excepcional e temporária foi adotada, segundo a SMS, devido à gravidade da covid-19 no momento e foi definida em conjunto com os hospitais, na tentativa de diminuir a sobrecarga de pacientes nesses três serviços de saúde, direcionando esforços das equipes aos casos mais graves.

“Chegamos no limite e precisamos concentrar esforços nos casos graves, por isso pedimos a compreensão da população nesse momento tão crítico”, declarou Geci Labres, diretor do Hospital do Trabalhador.

UPAS

Todas as UPAs de Curitiba passam a funcionar como unidades para internamentos de covid-19 a partir desta segunda-feira. A alteração no atendimento foi iniciada com as UPA Pinheirinho e UPA Tatuquara, que já estão funcionando neste formato. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a mudança foi motivada em função da taxa de ocupação de leitos de UTI do SUS exclusivos para covid-19, que chegou a 106% na última quinta-feira (27), mesmo com 14 novos leitos criados. Já a taxa de ocupação de leitos de enfermaria SUS exclusivos para covid-19 chegou a 99% na mesma data

Neste período mais crítico da pandemia, todas as UPAs ficarão fechadas para atendimento por procura direta das 7h às 20h, de segunda a sexta-feira, e das 7h às 17h, nos fins de semana e feriados. Os casos graves de urgência e emergência serão atendidos nas unidades que estarão funcionamento como pronto-atendimento. Fora desses período, as UPAs atenderão apenas casos graves (de quaisquer doenças.)

A SMS também informa que a Central de Atendimento 3350-9000, além de atender casos de sintomas respiratórios, atenderá também casos leves e moderados de quaisquer doenças, que possam ser acompanhados a distância. Em caso de necessidade, a Central encaminha o paciente para um serviço de saúde.

Unidades Básicas de Saúde (UBS)

A partir desta segunda-feira, 19 unidades básicas de saúde de Curitiba passam a atender como unidades de pronto atendimento, de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h. Destes postos de saúdes, dez – sendo um por distrito – atenderão também durante os fins de semana e feriados, das 7h às 17h, como pronto atendimento.

O serviço destas unidades transformadas em pronto de atendimento será voltado exclusivamente para urgências e emergências.

Unidades básicas que farão atendimento de pronto atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h

Distrito Sanitário Bairro Novo

US Bairro Novo (Rua Paulo Rio Branco de Macedo, 791 – Sítio Cercado)

US Sambaqui (Rua Roberto Dala Barba, 44 – Sítio Cercado)

Distrito Sanitário Boqueirão

US Eucaliptos (Rua Lázaro Borsato, 150 – Alto Boqueirão)

US Vila Hauer (Rua Waldemar Kost, 650 – Hauer)

Distrito Sanitário Boa Vista

US Abranches (Rua Aldo Pinheiro, 60 – Abranches)

US Bairro Alto (Rua Jornalista Alceu Chichorro, 314 – Bairro Alto)

Distrito Sanitário Cajuru

US Salgado Filho (Avenida Senador Salgado Filho, 5265 – Uberaba)

US Trindade 2 (Rua Sebastião Marcos Luiz, 1197 – Cajuru)

Distrito Sanitário CIC

US Augusta (Rua Roberto Redzinski, 222 – Cidade Industrial)

US Barigui (Rua Arthur Martins Franco, 5516 – Cidade Industrial)

Distrito Sanitário Matriz

US Ouvidor Pardinho (Rua 24 de maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho)

Distrito Sanitário Pinheirinho

US Ipiranga (Rua Santa Efigênia, 667 – Capão Raso)

US Sagrado Coração (Rua Antonio Claudino, 375 – Pinheirinho)

Distrito Sanitário Portão

US Santa Quitéria 2 (Rua Bocaiúva, 310 – Santa Quitéria)

US Vila Guaíra (Rua São Paulo, 1495 – Vila Guaíra)

Distrito Sanitário Santa Felicidade

US São Braz (Rua Antônio Escorsin, 1960 – São Braz)

US Santa Felicidade (Via Vêneto, 10 – Santa Felicidade)*

*Obs: esta unidade funcionará até 22h, de segunda a sexta-feira

Distrito Sanitário Tatuquara

US Monteiro Lobato (Rua Olivio José Rosetti, 538 – Tatuquara)

US Rio Bonito (Rua Fanny Bertoldi, 170 – Campo do Santana)

Unidades que funcionarão como pronto atendimento nos fins de semana e feriado, das 7h às 17h

Distrito Sanitário Bairro Novo

US Bairro Novo (Rua Paulo Rio Branco de Macedo, 791 – Sítio Cercado)

Distrito Sanitário Boqueirão

US Vila Hauer (Rua Waldemar Kost, 650 – Hauer)

Distrito Sanitário Boa Vista

US Bairro Alto (Rua Jornalista Alceu Chichorro, 314 – Bairro Alto)

Distrito Sanitário Cajuru

US Salgado Filho (Avenida Senador Salgado Filho, 5265 – Uberaba)

Distrito Sanitário CIC

US Barigui (Rua Arthur Martins Franco, 5516 – Cidade Industrial)

Distrito Sanitário Matriz

US Ouvidor Pardinho (Rua 24 de maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho)

Distrito Sanitário Pinheirinho

US Sagrado Coração (Rua Antonio Claudino, 375 – Pinheirinho)

Distrito Sanitário Portão

US Vila Guaíra (Rua São Paulo, 1495 – Vila Guaíra)

Distrito Sanitário Santa Felicidade

US Santa Felicidade (Via Vêneto, 10 – Santa Felicidade)

Distrito Sanitário Tatuquara

US Monteiro Lobato (Rua Olivio José Rosetti, 538 – Tatuquara)