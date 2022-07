Para comemorar seu aniversário de 83 anos, o Hospital São Vicente Curitiba presenteará os moradores da cidade com mudas de árvores frutíferas e ervas aromáticas. A distribuição gratuita será nesta quinta e sexta-feira (29), das 9h às 13h, na esquina da Avenida da Vicente Machado com a Brigadeiro Franco.

Serão disponibilizadas 996 mudas de plantas que representam o tempo de vida da instituição, uma para cada mês de sua história. Fundado em 31 de julho de 1939, o Hospital São Vicente Curitiba é um dos mais antigos em funcionamento na capital paranaense.

Hoje, junto com a unidade Hospital São Vicente CIC, faz parte do Grupo Hospitalar São Vicente – FUNEF, mantido desde 2002 pela Fundação de Estudos das Doenças do Fígado Kotoulas Ribeiro.

Referência nas áreas de Oncologia e Cardiologia e em transplantes hepáticos e renais, sendo maior centro transplantador de fígado e quarto maior transplantador de rim em 2021 no Paraná, o Hospital São Vicente Curitiba atende a diversas especialidades.

Com uma moderna e ampla infraestrutura, conta com Pronto Atendimento Geral e Ortopédico, UTI, centros cirúrgicos para procedimentos simples até os de alta complexidade, Centro Médico, Serviço de Exames e Laboratório de Análises Clínicas.

Em abril de 2022 foi inaugurado um novo Centro de Especialidades e Quimioterapia, localizado em um prédio anexo, e em breve será aberto um novo espaço revitalizado para o Pronto Atendimento.

O Hospital São Vicente Curitiba ainda mantém o Programa de Residência Médica, credenciado pelo Ministério da Educação (MEC), nas especialidades de Cirurgia Geral, Cirurgia Digestiva, Cancerologia Cirúrgica e Radiologia. A instituição a lista de estabelecimentos de saúde que atendem ao padrão de qualidade exigido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, órgão regulador vinculado ao Ministério da Saúde. Mais informações no site www.saovicentecuritiba.com.br.