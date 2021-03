Para atender à alta demanda por vagas em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) neste período crítico da pandemia no Paraná, 52 novos leitos de UTI exclusivos covid-19 via SUS foram inaugurados nesta segunda-feira (29), no Hospital do Rocio, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. No domingo (28), a taxa geral de ocupação dos leitos no Paraná era de 88%. Entre os leitos de UTI, a ocupação era de 98%.

De acordo com o governo estadual, os novos leitos no Hospital do Rocio representam um aumento de 36,3% na capacidade de atendimento do hospital em casos de internamento pela doença, somando, agora, 195 UTIs e 314 leitos de enfermaria exclusivos.

“O Hospital do Rocio é o maior hospital da América Latina em número de leitos de UTI exclusivos para covid-19, atendendo 95% dos pacientes pelo SUS. Hoje lançamos aqui mais que um hospital de campanha inteiro em volume de leitos, mas com a estrutura e a equipe de um hospital de primeiro mundo”, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior, em visita ao local para a inauguração.

Ainda conforme a gestão estadual, a abertura dos leitos contou com um investimento de R$ 3,2 milhões em equipamentos, que foram doados por empresas paranaenses nas últimas semanas. Para cada novo leito de UTI, o hospital recebeu um respirador de R$ 49 mil e um monitor de R$ 15,3 mil, totalizando 50 equipamentos de cada tipo. O Rocio é parceiro do Estado no enfrentamento da pandemia desde abril de 2020.

“Agradeço em especial aos empresários do Paraná. Os equipamentos dos 52 leitos vêm da iniciativa privada como uma doação do setor produtivo do Estado”, complementou Ratinho Junior.

Eduardo Wendler, diretor administrativo do Hospital do Rocio, destacou que a estrutura está totalmente preparada para os pacientes, o que é fundamental diante do crescimento acelerado de internações. “A vantagem de um leito montado e estruturado com equipe e material à disposição é dar um apoio aos pacientes que necessitam, desafogando as Unidades de Pronto Atendimento”, afirmou.

Hospital do Rocio

Localizado na Região Metropolitana de Curitiba, o Hospital do Rocio já atendeu 9,6 mil pacientes suspeitos de covid-19 desde o início da pandemia do novo coronavírus. Além dos 195 leitos SUS, o hospital também possui uma estrutura de 25 leitos de UTI privados exclusivos para covid.

Atualmente, cerca de 90% da instituição está destinada ao atendimento de pacientes com coronavírus. Estão disponíveis 42 leitos de UTI para outras especialidades. Em sua maioria, os atendimentos a outras necessidades médicas foram transferidos para o Hospital do Centro, da mesma rede, com mais 45 leitos de UTI disponíveis.

Doações na pandemia

Na última semana, o Paraná recebeu doações de equipamentos para novos leitos de tratamento contra covid-19 de 42 empresas e instituições. Entre os itens, estavam 135 respiradores e 70 monitores, além de outras tecnologias que, juntos, totalizam quase R$ 10,3 milhões em doações.

Os equipamentos foram disponibilizados pelas seguintes companhias: as cooperativas Lar, C. Vale, Copacol, Coopavel, Frimesa, Copagril, Primato, Frísia, Cooperativa Agrícola Mista de Ponta Grossa e Union; Sicoob Central e as agências do Sicredi de Palotina, Cafelândia, Toledo e Marechal Cândido Rondon; Mondelēz Brasil; Concessionária Barigui Automóveis; Muffato; Sanepar; Audi; Copel; Heineken; Ambev; Associação Paranaense de Supermercados (Apras); Sindicato Patronal do Comércio Atacadista (Sinca); Renault; DAF Caminhões; Grupo Positivo; Pennacchi; Funpar; Ebanx; Ademilar; Sindicato das Indústrias do Metal; Sindicato das Serrarias, Águia Sistemas de Armazenagem; Crown Embalagens Metálicas; Associação Comercial do Paraná; Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidoras do Estado do Paraná (Simca); Federação de Bens, Serviços e Turismo de Curitiba; e Braspine Madeira.