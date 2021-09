A programação do Hospital Erastinho teve um cardápio especial nesta semana. Nesta quinta-feira (9), foi lançado o “Livro de Receitas do Erastinho”. A publicação tem por objetivo estimular a construção de habilidades culinárias e ampliar o conhecimento das crianças a respeito dos alimentos, algo essencial para refeições saudáveis e variadas.

O evento foi realizado de forma descontraída entre pacientes, familiares e equipes do hospital, na recepção do Erastinho, com presença especial do chef de cozinha e apresentador Edu Guedes, que escreveu o prefácio e vem contribuindo para a divulgação da obra.

Os livros serão doados aos pacientes durante todo este mês, como ação da campanha Setembro Dourado, que visa à conscientização sobre o câncer infantojuvenil. A partir de outubro, passam a ser comercializados na Boutique da Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC), também no Erastinho, que faz parte do Complexo de Saúde Erasto Gaertner.

“A fase da infância apresenta importante contribuição para a formação e construção de hábitos alimentares – processo complexo, dinâmico e multifacetado que envolve aspectos biológicos e ambientais – podendo perpetuar na fase adulta. Queremos ensinar as crianças a gostar de comida de verdade, com muitas cores, texturas e sabores diferentes. O alimento, além de nutrir o corpo, acalenta o coração”, disse a nutricionista Virgínia Moraes Sant’ Ana, uma das idealizadoras do livro.

Lançamento do Livro de Receitas do Erastinho, feito em parceria com o Chef Edu Guedes. Foto: Marcelo Andrade / Divulgação

A ação acontece no mês de primeiro aniversário do Erastinho, inaugurado em 1º de setembro de 2020. A unidade infantojuvenil tornou-se uma das maiores em transplante de medula óssea do Brasil e da Região Sul.

De janeiro a julho deste ano, realizou 28 transplantes de medula óssea (TMOs), quantidade superior à soma dos procedimentos desse tipo executados nos três anos anteriores – 16 em 2020, seis em 2019 e quatro em 2018.

Para Adriano Lago, superintendente do Complexo de Saúde Erasto Gaertner, não faltam motivos para celebrar. “Estamos muito orgulhosos por comemorar este primeiro aniversário com tantos feitos importantes para a população do Paraná e de todo Sul do país”, destacou.