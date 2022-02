Entra em funcionamento na próxima segunda-feira (21) o novo Centro Médico Erasto Gaertner. Localizado dentro do Complexo de Saúde Erasto Gaertner, o prédio conta com uma estrutura de 900 metros quadrados, moderna e ampla, seguindo o conceito de “Hospital Inteligente”, já adotado pela instituição em todos os outros serviços que oferece.

As instalações, inauguradas na última terça-feira (18), são dedicadas ao atendimento de pacientes de planos de saúde e particulares e reúnem um novo pronto atendimento, oito consultórios e um centro de infusão com 14 poltronas e sete leitos. Novas áreas, como o pré-internamento, darão ainda mais agilidade aos processos no ambulatório. Neste último espaço, o ganho será trabalhar com rapidez e segurança em todas as etapas para internar o paciente, seguindo o trâmite burocrático, termos dos procedimentos assinados e organização de leitos.

“Toda a ambientação do Centro Médico foi idealizada e planejada de forma a oferecer um local agradável, moderno e acolhedor, uma marca de excelência no atendimento no Erasto, apresentando resultados assistenciais alinhados a padrões internacionais de qualidade”, ressalta a diretora-geral do Erasto, Dra. Carla Martins.

Totens eletrônicos para agilizar o atendimento e garantir a máxima pontualidade possível também fazem parte do layout criado. Além disso, os recursos trazidos pela tecnologia de automatização tornarão mais rápidas as liberações de procedimento com as operadoras de saúde. E logo no primeiro acesso às instalações físicas, mais um incremento pode ser observado: a recepção dobrou sua capacidade, passando de 20 para 40 assentos.

Humanismo

O Hospital Erasto Gaertner é um dos principais centros oncológicos do estado do Paraná. Foto: Marcelo Andrade

O Centro de Infusão do novo Centro Médico do Erasto foi projetado com iluminação e cores que, somadas às práticas assistenciais, visam a induzir o relaxamento e acolher de forma confortável. “O número de acomodações nessa área saltou de oito para 21. O paciente vai dispor de atendimento e orientações durante todo o período de tratamento, incluindo os intervalos entre a administração das drogas, quando em seu domicílio”, disse Dra. Carla.

Entusiasmado com a inauguração do espaço, o superintendente do Complexo de Saúde Erasto Gaertner, Adriano Lago, frisou que a estrutura e a equipe assistencial engajada, altamente preparada para atendimento complexo, são os diferenciais oferecidos pela instituição.

“As práticas assistenciais e monitoramento dos pacientes são desenvolvidos na busca de somar respostas aos tratamentos convencionais e melhor impacto ainda no prognóstico e qualidade de vida relacionada à saúde dos nossos pacientes. As salas de estabilização são equipadas com aparelhos modernos, ágeis e precisos no atendimento dessas condições. Estamos muito felizes em poder oferecer ainda mais qualidade para a experiência do paciente e de seus familiares. O Erasto Gaertner busca sempre entregar valor em saúde e este é mais um projeto que se concretiza totalmente alinhado com esta proposta”.