Nesta quarta-feira (10), o Hospital Marcelino Champagnat, em Curitiba, informou que chegou a capacidade total de todos seus 47 leitos de UTI, quase 100% deles estão dedicados exclusivamente a pacientes da covid-19. O Pronto Atendimento está fechado neste momento e só reabrirá quando houver leitos disponíveis.

Desde o início da pandemia, o hospital aumentou cerca de 60% o número de leitos de UTI, passando de 30 em 2020 para 47. Contando com enfermaria, o número total de leitos nesta quarta-feira chega a 137.

Para aumentar leitos, profissionais de saúde foram contratados e 19 respiradores novos foram adquiridos. No total, o hospital conta com 44 equipamentos.

Nas últimas semanas, com crescimento no número de pacientes jovens e sem comorbidades, a maior gravidade dos casos e o aumento do tempo de internação elevou a capacidade do hospital e levou os profissionais ao limite.

Em nota, o Hospital Marcelino Champagnat faz um apelo para que as pessoas sigam as recomendações das autoridades sanitárias e ampliem os cuidados para que, juntos, possamos superar este momento tão difícil.