Quem já teve covid-19 e se recuperou da doença pode ajudar outros fazendo a doação de anticorpos nesta semana. A campanha de coleta de sangue para doação de plasma convalescente de covid acontece na quinta-feira (10), das 8h às 17h, no ambulatório do Hospital do Rocio, em Campo Largo, em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar).

O processo é o mesmo de uma doação de sangue comum, tem duração de aproximadamente 20 minutos, e só é necessário preencher os seguintes critérios:

Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 18 e 59 anos;

Pesar no mínimo 51 kg;

Ter tido diagnóstico laboratorial confirmado para SARS-Cov-2 (covid-19)

Estar entre o período de 45 a 180 dias de diagnóstico da doença;

Se mulher, não ter histórico de gestações;

Imunizados pelas vacinas: Coronavac por mais de 2 dias e Astrazeneca e Pfizer 7 dias após cada dose;

Não ter recebido transfusão de hemocomponentes no último ano.

Para doar é necessário se cadastrar neste link e comparecer à portaria 3 do ambulatório do Hospital do Rocio, na quinta-feira, das 8h às 17h.