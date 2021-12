O Hospital Pequeno Príncipe, priorizando sua postura de ética e responsabilidade no que diz respeito à saúde infantojuvenil, vem reforçar a importância da inclusão de crianças de 5 a 11 anos na campanha de vacinação contra a covid-19.

O maior hospital exclusivamente pediátrico do Brasil ressalta que – após a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberar a imunização contra a covid-19 para aquela faixa etária e, mais recentemente, da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, ligada ao Ministério da Saúde, divulgar uma nota técnica reforçando a segurança do imunizante para esse grupo – se posiciona a favor do parecer, com base em estudos, dado por especialistas.

Para o diretor-técnico do Pequeno Príncipe, Donizetti Dimer Giamberardino Filho, quanto mais pessoas vacinadas, mais perto do fim a crise sanitária vai estar. “Para o combate de qualquer pandemia, a melhor solução sempre foi a vacina. É inquestionável que os benefícios da vacinação em crianças superam os eventuais riscos”, diz o médico. O estado do Paraná anunciou que não deve exigir recomendação médica para a aplicação da vacina.

Somente em 2021, até o momento, foram 1.285 crianças e adolescentes com diagnóstico positivo para covid-19 atendidos no Hospital. É um aumento significativo em comparação aos 311 casos registrados em 2020. Além disso, observaram-se casos com maior gravidade. Em 2020, a média mensal de internamentos foi de nove pacientes. Neste ano, a média ficou em 21 casos por mês. Do total de ocorrências diagnosticadas, 241 pacientes – quase 20% – necessitaram de internamento, sendo que 60 precisaram de tratamentos intensivos na UTI do Pequeno Príncipe. E 47% das crianças e adolescentes que foram internados não tinham nenhuma comorbidade.

Pensando no bem-estar e saúde de todas as crianças, o Pequeno Príncipe reforça que é favorável à imunização de meninos e meninas na faixa de 5 a 11 anos em consonância com a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI).

Destacamos que o parecer da Anvisa reúne informações sobre o impacto da covid-19 no grupo etário, avaliação de potenciais benefícios e riscos da vacinação, e condições a serem cumpridas pela fabricante após a aprovação. O Pequeno Príncipe, ciente da sua missão de promover a saúde infantojuvenil, entende que os benefícios da vacinação na população de crianças de 5 a 11 anos com o imunizante da Pfizer/BioNTech superam eventuais riscos e apoia a inclusão desse público no Plano Nacional de Imunização.