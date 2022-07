O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) abriu nesta quinta-feira (28) um processo seletivo simplificado para contratar recenseadores para o Censo 2022. Ao todo, são 15.075 vagas temporárias, em todo o Brasil. No Paraná, são mais de 1 mil vagas para recenseador, veja detalhes no edital.

LEIA TAMBÉM:

>> Três apostas do Paraná quase faturam prêmio milionário da Mega Sena. Já conferiu?

>> IBGE abre concurso com mais 398 vagas para o Censo 2022; veja oportunidades no PR

>> Rede paranaense Muffato negocia compra do Makro por valor bilionário, diz jornal

Curitiba e RMC

Em Curitiba, há 320 vagas para atuar em diferentes bairros, de acordo com o edital. Confira:

100 vagas: Bacacheri, Boa Vista, Tingui, Atuba, Bairro Alto, Jardim Social, Barreirinha, Cachoeira, Santa Cândida, Água Verde, Batel, Abranches, Ahú, Bom Retiro, Cabral, Juvevê, São Lourenço, Taboão, Alto da Glória, Alto da Rua XV, Centro, Centro Cívico, Hugo Lange, São Francisco, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Mercês, Mossunguê, Seminário, Cascatinha, Orleans, Pilarzinho, Santo Inácio, São João, Vista Alegre, Botiatuvinha, Lamenha Pequena, Santa Felicidade, São Braz.

220 vagas: Cidade Industrial de Curitiba, Riviera, Augusta, São Miguel, Capão Raso, Pinheirinho, Campo de Santana, Caximba, Pinheirinho, Umbará, Tatuquara, Campo Comprido, Fazendinha, Santa Quitéria, Fanny, Lindóia, Novo Mundo, Parolin, Guaíra, Portão, Vila Izabel.

Já na Região Metropolitana de Curitiba, as 213 vagas temporárias para recenseador estão divididas entre as cidades de: Almirante Tamandaré (50), Campina Grande do Sul (20), Colombo (80), Pinhais (35), Quatro Barras (10) e Rio Branco do Sul (18).

Como participar

As inscrições podem ser feitas até a próxima segunda-feira (1º), sem cobrança de taxa. Os interessados devem levar a ficha de inscrição preenchida até um dos postos do IBGE. A ficha de inscrição e a lista com os endereços estão disponíveis no edital.

De acordo com edital publicado na edição desta quinta no Diário Oficial da União, a seleção será feita por meio de análise curricular. Para participar do processo, o candidato precisa ter o ensino fundamental completo. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 10 de agosto.

Ao preencher o formulário, o candidato deve considerar apenas a titulação acadêmica de maior pontuação. Os pontos não serão acumulativos.

A previsão é de contrato de até três meses, podendo ser prorrogado conforme necessidade de conclusão das atividades do Censo 2022 e da disponibilidade de recursos orçamentários.

A recomendação é que o recenseador tenha uma jornada de trabalho mínima de 25 horas semanais. O profissional também passará por um treinamento obrigatório antes do início da coleta do Censo.

O recenseador tem como principal função entrevistar os moradores durante a coleta. Como a remuneração é por produção, ela pode variar de acordo com o tempo dedicado ao trabalho e o grau de dificuldade na abordagem aos domicílios, que pode depender do setor censitário (urbanos ou rurais) e tipo de questionamento (básico ou amostra).

A previsão de duração de contrato é de até três meses.

Coletas começam dia 1º de agosto

A coleta dos dados do Censo Demográfico 2022 terá início no dia 1º de agosto, dois meses após o prazo previsto anteriormente pelo IBGE, a data originalmente prevista era 1º de junho, mas precisou ser alterada devido à mudança da banca responsável pelo concurso que pretende contratar mais de 200 mil trabalhadores temporários para as operações do Censo.