A Polícia Civil do Paraná identificou, na manhã desta quarta-feira (30), a primeira vítima do desastre no quilômetro 669 da BR-376, em Guaratuba, litoral do Paraná. Trata-se de João Maria Pires, de 60 anos, morador de São Francisco do Sul, no litoral de Santa Catarina. Além desta vítima fatal, a polícia trabalha para identificar outro corpo que está sendo encaminhado para Curitiba.

>> Tudo sobre a tragédia na BR-376

Segundo a Polícia, João Maria Pires era motorista de um dos caminhões envolvidos na tragédia. O corpo dele foi o primeiro resgatado da tragédia.

O corpo de João Maria Pires está sendo velado e será sepultado em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

+Leia mais! Impressionante! Imagem aérea mostra destruição após deslizamento na BR-376

Pessoas desaparecidas

Familiares e amigos de pessoas que eventualmente possam ter desaparecido nesse local podem entrar em contato com a Central de Atendimento disponibilizada pela Polícia Científica, pelo telefone (41) 3361-7242. O serviço é 24 horas. Além disso, outras informações sobre o evento podem ser obtidas pelos telefones do Centro de Operações Cidade da Polícia 0800-282-8082.

Veja que incrível!