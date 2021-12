A Polícia Civil identificou e intimou um homem que foi flagrado passando a mão em uma criança de oito anos de idade em uma loja de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A família estava na loja e, enquanto a menina olhava um brinquedo, o abusador passou a mão no corpo da criança. Logo após o crime, ele ainda olhou para trás para olhar para a menina.

+Viu essa? Curitiba testa nova tecnologia para fiscalizar (e multar!) carros sem EstaR

Segundo a policia, o homem que aparece nas imagens de câmeras de segurança foi localizado, intimado e deve ser ouvido ainda hoje. O homem foi identificado após a divulgação das câmeras de segurança.

Por cerca de 15 minutos a família ficou no local e o homem estava sempre perto deles. Em um determinado momento, enquanto ela se distraiu vendo um brinquedo, o abusador passou a mão no corpo dela.

+Saúde! Uma das vacinas já apresenta eficácia contra a Ômicron. Consegue adivinhar qual?

Em entrevista ao Bom Dia Paraná, da RPC, nesta quarta-feira, a mãe da criança falou sobre os momentos após o abuso. “Ela ficou em choque, sem reação. Ela foi muito corajosa de ter contado, infelizmente muitas meninas não contam e ficam constrangidas. As vezes elas não têm uma liberdade com os pais para contar. Que sirva de exemplo, tanto para os pais cuidarem e os assediadores saberem que existem leis hoje em dia e que alguém tem que pagar por isso”, disse a mãe da menina de forma anônima à RPC.

+Leia mais! Fim do AIC marca início simbólico de bairro projetado em parceria com Jaime Lerner

Estupro de vulnerável

A pena para quem comete este tipo de crime, caracterizado como estupro de vulnerável, pode variar entre 8 a 15 anos de prisão. Recentemente outro caso de assédio repercutiu nacionalmente. Foi em Palmas, no sudoeste do Paraná. Uma mulher que estava em uma bicicleta foi derrubada depois que o ocupante de um carro que se aproximou dela passou a mão no corpo da jovem. Relembre aqui o caso.

Web Stories