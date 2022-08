As vítimas do acidente entre uma van e um caminhão que deixou sete pessoas mortas na noite desta quinta-feira (11), na altura do quilômetro 544 da BR-376 entre Curitiba e Ponta Grossa, nos Campos Gerais, foram identificadas na manhã desta sexta-feira (12). Segundo a polícia, entre os mortos estão cinco mulheres e dois homens.

Todos eram de cidades do Norte do Paraná: Santo Antônio da Platina, Barra do Jacaré e Jacarezinho. A van seguia de Barra do Jacaré para uma convenção de Educação em Curitiba, que foi cancelada por conta da tragédia envolvendo os educadores.

Outras três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais de Ponta Grossa. Duas delas estão em estado grave e a terceira com ferimentos moderados.

Mortes confirmadas

Miguel Henrique Souza de Melo (Jacarezinho).

Andreia Lemes Santana (Barra do Jacaré).

Aparecida Lucia da Cunha (Barra do Jacaré).

Ederson Camiloti (Sto. Antônio da Platina).

Joana Darc Franco Bertoni (Sto. Antônio da Platina).

Lucilene Prates Saidler (Sto. Antônio da Platina).

Silvia Regina Gomes (Sto. Antônio da Platina).

Hospitalizados

Maria das Graças de Oliveira (Cambará);

Juliano Cesar Teixeira (Cambará);

Fernanda S. Nogueira Teixeira (Cambará).

O acidente

Sete pessoas morreram no grave acidente registrado na BR-376. Foto: Reprodução/RPC.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu sentido Curitiba após a van atingir a traseira do caminhão. A van, que estava com nove pessoas mais o motorista, vinha para Curitiba com pessoas ligadas à APP-Sindicado. Elas iam participar da 8ª Conferência Estadual de Educação, que acontece entre esta sexta-feira e sábado (13). O evento foi cancelado após a tragédia.

Seis pessoas morreram na hora e uma pessoa chegou a ser resgatada por uma ambulância do Samu, mas não resistiu durante o deslocamento até o hospital. Esse óbito ocorreu em Campo Largo, já na região metropolitana de Curitiba. Os integrantes da van eram de Cambará, Barra do Jacaré e Santo Antônio da Platina.

Além dos óbitos o grave acidente deixou três vítimas graves que foram encaminhadas a hospitais na região de Curitiba pelo Samu. Uma delas foi para o Hospital Geral Universitário de Ponta Grossa, outra pro Hospital Bom Jesus e outra pra Santa Casa de Ponta Grossa. O motorista do caminhão nada sofreu.

A van tinha saído da região norte do Paraná e o caminhão estava carregado com leite. O motorista da van foi levado para a delegacia de Palmeira para ser ouvido pela Polícia Civil.

APP-Sindicado se posiciona sobre acidente

Em nota, a App-Sindicado lamentou as mortes dos educadores no gravíssimo acidente. Leia na íntegra:

“Com profundo pesar e consternação, a APP-Sindicato tomou conhecimento do trágico acidente que vitimou educadores(as) na BR-376 na noite desta quinta-feira (11). A direção do Sindicato acompanha a situação desde a primeira hora da manhã e prestará todo o auxílio necessário às famílias das vítimas, ainda em fase de identificação. Confirmamos que a van trazia a delegação de Cambará. A programação da 8ª Conferência Estadual de Educação, que reúne cerca de 500 delegados(as) de todo o estado em Curitiba, será reavaliada. Neste momento de profunda dor, a prioridade é a confirmação da identidade das vítimas e o socorro possível aos(as) sobreviventes e às famílias.Direção Estadual da APP-Sindicato 12 de Agosto de 2022”