Uma idosa de 60 anos que estava perdida em um matagal de Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, foi resgatada por familiares na tarde desta quinta-feira (4). A idosa havia sumido no bairro Nações e ficou desaparecida por dois dias.

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra uma gritaria de familiares após o achado. “A gente achou, a gente achou. Aqui!”, grita um familiar no vídeo.

Segundo informações, as buscas envolveram familiares e, também, contaram com o auxílio do Corpo de Bombeiros. Não há informações sobre o motivo do desaparecimento.