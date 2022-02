A Polícia Civil do Paraná resgatou uma mulher de 64 anos, vítima de falso sequestro em Curitiba, nesta última terça-feira (08). Os criminosos aplicaram um golpe contra a mulher, fazendo com que ela ficasse incomunicável com os familiares.

A família da vítima acionou a polícia depois que perceberam que a casa da mulher estava revirada, faltando quantia em dinheiro e joias. Os policiais, após investigação, verificaram que a mulher havia saído de casa às 7 horas.

LEIA TAMBÉM:

>> Vereadora de Curitiba denuncia ameaças e injúrias raciais após invasão de igreja

>> De Paraíso até 666 – Novo Mundo: linhas de ônibus curiosas de Curitiba. Sabe o motivo?

Os policiais então perceberam que ela estava sendo vítima do falso sequestro, que é quando um criminoso diz para a vítima que um dos familiares está sequestrado e que ela deveria permanecer com o telefone ligado e repassar um valor em dinheiro aos criminosos.

Após investigações de alta complexidade, a PCPR resgatou a mulher, em um banco da capital paranaense. A PCPR segue investigando o caso a fim de identificar os responsáveis pela ação criminosa.