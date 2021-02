Um acidente inusitado chamou a atenção de quem passou pela Avenida Comendador Franco (Avenida das Torres) na tarde desta quarta-feira (03). Moradores de um condomínio localizado no bairro Uberaba foram surpreendidos quando um automóvel Nissan Tiida vermelho derrubou o alambrado e invadiu a quadra de esportes, despencando de uma altura de aproximadamente 2 metros.

O curioso dessa história é que ninguém estava dirigindo o carro. Segundo moradores do local, uma senhora foi a uma agência do banco Bradesco ali perto e não teria puxado o freio de mão. Sem perceber, ela deixou o carro para ir na agência e quando voltou, o veículo não estava mais no local. Desesperada, pois o carro não tinha seguros, ela achou que ele havia sido roubado.

Para sua surpresa e igual preocupação, o carro ficou bastante danificado. Por sorte, ela obviamente não se feriu e por muito mais sorte ainda, não havia nenhuma criança brincando na quadra esportiva do condomínio.

Foto: Colaboração