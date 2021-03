Um carro bateu e derrubou um poste na Avenida Iguaçu, bairro Batel, próximo ao Hospital Santa Cruz, em Curitiba. O acidente, que aconteceu no final da tarde deste sábado (20), teve o acionamento de equipes do BPTran, Copel e Siate.

O motorista, um homem de 87 anos, foi encaminhado ao Hospital Evangélico com ferimentos moderados. Parte da pista da avenida segue interditada para a retirada do poste. Uma equipe do Setran orienta os motoristas no local.