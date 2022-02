Guardas do Grupo de Pronto-Emprego Operacional (GPEO) da Guarda Municipal prenderam, na noite deste domingo (06), um homem de 61 anos que estava tirando fotos de uma adolescente de 17 anos no Ônibus Biarticulado Pinhais/Rui Barbosa, quando o veículo estava parado na estação-tubo localizada no Jardim Botânico. Ele estava com seis celulares e 50 pendrives, que continham fotos de outras mulheres em circunstâncias similares.

A denúncia partiu de um cidadão que ligou para o telefone 153 da Guarda Municipal, e uma equipe do GPEO que estava em patrulhamento pela região atendeu à ocorrência. Ao chegar no local, o suspeito já tinha sido contido pelos passageiros do ônibus, e os agentes interferiram para evitar que ele fosse agredido.

De acordo com testemunhas, o homem estava seguindo a vítima desde o Terminal de Pinhais, onde pegou o mesmo ônibus que ela e tirou várias fotos da jovem ao longo da viagem. Após notarem o comportamento estranho do homem, a jovem foi avisada e a denúncia foi feita.

Após ser questionado pelos agentes, o suspeito disse que já tinha o hábito de tirar fotos de outras pessoas, e que eram para um prazer pessoal. Ao ser revistado, foram encontradas três fotos da jovem no celular do homem.

O suspeito foi encaminhado para o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes para medidas cabíveis.

