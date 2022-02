O helicóptero do Batalhão da Polícia Militar fez a remoção de um homem de 74 anos com suspeita de Acidente Vascular Cerebral (AVC) da Ilha do Mel, no Litoral do Paraná, na tarde desta sexta-feira (11). O transporte da ilha até o Hospital Regional de Paranaguá levou em torno de sete minutos.

De acordo com o comandante da aeronave, o tenente Henrique Arendt Neto, mesmo em casos de infarto ou AVC sendo clínicos, o apoio do batalhão de operações aéreas ao Samu é crucial para salvar vidas. “Casos como este demandam transporte imediato ao hospital. Alguns procedimentos médicos têm prazos curtos que, caso não sejam feitos a tempo, resultam em complicações mais graves”, disse.

“Como o homem estava na ilha, ele poderia ser levado de barco ao hospital, o que levaria em torno de 50 minutos a uma hora, ou com nosso helicóptero que, de onde ele estava até o Hospital Regional de Paranaguá levou em torno de sete minutos”, contou.

Nesta ação, foi utilizada o helicóptero Falcão 08, equipado com toda a estrutura necessária para dar agilidade na remoção e segurança para a tripulação e para a equipe médica já embarcada.

Outra vítima de infarto

Outra ação semelhante do BPMOA aconteceu na sexta-feira passada (04), também em apoio ao SAMU, na qual uma equipe do batalhão fez a remoção aeromédica de uma vítima de infarto de Guaratuba até Curitiba. O transporte entre as cidades, que levaria cerca de duas horas de carro, ocorreu em menos de 25 minutos, com o uso da aeronave Falcão 06.