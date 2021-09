Um homem de 66 anos que estava dirigindo um Honda Fit branco sofreu um mal súbito na manhã desta quarta-feira (08), no bairro Cajuru, em Curitiba. Ao perder a consciência, bateu o carro e provocou enorme prejuízo em uma residência que estava vazia. O estado clínico da vítima é considerado grave.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem vinha pela Rua Vicente de Carvalho quando teria passado mal e desmaiado. Avançou o cruzamento da Rua Luiz França e parou ao colidir com uma casa. Ao bater, derrubou grade, parede e janela. O trânsito no local segue normal.

Ainda segundo a PM , a vítima precisou ser reanimada e foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador em estado grave. Na casa atingida, ninguém está morando no momento.

