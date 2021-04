Curitiba recebeu na última quinta-feira (8) nova remessa da vacina contra o novo coronavírus. Foram entregues ao município 45.410 novas doses da Coronavac/Instituto Butantan e também da AstraZeneca. Com esse novo lote, Curitiba volta a fazer a aplicação da primeira dose da vacina após seis dias de vacinação interrompida.

Do total do novo lote, 26.975 doses foram direcionadas pelo Plano Nacional de Imunização (PNI) para aplicação da segunda dose no público prioritário de 79 a 70 anos, calendário que já está em andamento.

Com a nova remessa, serão imunizados na próxima segunda-feira (12) com a primeira dose, pessoas com 66 anos completos nascidas entre 1º de janeiro e 30 de junho.

Para a primeira aplicação são 18.435 doses de imunizantes, das quais 200 são destinadas a imunização dos trabalhadores das forças de segurança, mediante agendamento. Deste total, a secretaria vai reservar 4.790 doses de CoronaVac serão usadas para reposição da segunda aplicação.

As 13.445 doses restantes são destinadas a imunização de idosos pertencentes à faixa etária entre 69 a 65 anos – cuja parcela até 67 anos já recebeu a primeira imunização.

Ainda na segunda-feira a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) fará um balanço do estoque para avaliar a possibilidade de avanço do calendário de imunização. A estimativa é de que há em Curitiba 15 mil pessoas no grupo de 66 anos completos.

Reposição de estoque

As 4.790 doses de CoronaVac serão usadas para reposição da segunda aplicação pois na oitava remessa de imunizantes do Instituto Butantan entregues ao município (recebida em março), foi identificado rendimento inferior dos frascos, ao invés de 10 doses os frascos estavam rendendo 9 doses, a situação já foi notificada para o Ministério da Saúde.

Das 84.540 doses registradas como entregues na remessa renderam 77.767 doses aplicadas, o que gerou um déficit de 6.773 doses que foram utilizadas do estoque de segunda aplicação.

Trabalhadores de Saúde

Em decorrência da limitação de doses, com o novo lote não será possível a retomada da imunização dos trabalhadores de saúde. Foram imunizados até a última quarta-feira (7), 60.481 profissionais de saúde. Há uma divergência entre a estimativa populacional para esse grupo entre o Plano Estadual (60.332) e Municipal (89.801), com isso as doses recebidas até o momento destinadas a esse público foram insuficientes.

A Prefeitura já está em tratativa com o Ministério da Saúde para o ajuste do público alvo e envio de novas remessas para a imunização dos trabalhadores de saúde que ainda não foram imunizados.

“O prefeito, Rafael Greca fez uma reunião virtual com o novo Ministro para fazer esse apelo, o ministro se comprometeu a analisar os dados para resolver essa divergência na estimativa populacional dos trabalhadores da saúde de Curitiba”, disse a secretária Municipal da Saúde, Márcia Huçulak.

Serviço

Vacinação nesta segunda-feira, 12 de abril

66 anos completos nascidos entre 1º de janeiro e 30 de junho: segunda-feira, 12 de abril.

Pontos de vacinação para idosos

LOCAIS FIXOS

Das 8h às 18h.

1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui

2 – US Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

3 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 11

4 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

5 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

6 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

7 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru



8 – US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

9 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira

10 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

11 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

12 – US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

13 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade



14- Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

15 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700

16 – Paróquia Santo Antônio – Boa Vista (entrada pela Av. Paraná).



DRIVE-THRU

Das 8h30 às 16h30.

1 – Pavilhão da Cura – Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – Estacionamento do Santuário Nossa Senhora do Carmo – Boqueirão (entrada pelo segundo portão do estacionamento, pel

Rua Frederico Maurer)

3 – Paróquia Santo Antônio – Boa Vista (entrada única pela Rua Geraldo Gustavo Oscar Mueller).