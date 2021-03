A próxima semana em Curitiba começa com a vacinação contra a covid-19 de idosos com 75 anos completos. Como tem sido feito nas outras faixas etárias, o atendimento será dividido em dois dias. Na segunda-feira (22) é a vez daqueles que nasceram entre 1º de janeiro e 30 de junho. No dia seguinte, terça-feira (23), quem nasceu entre 1º de julho e 31 de dezembro receberá a primeira dose do imunizante.

Não é necessário agendamento. Os idosos devem estar acompanhados e apresentar um documento de identificação com foto e CPF. Quem não estiver cadastrado no aplicativo Saúde Já precisa levar também um comprovante de residência com endereço de Curitiba.

Confira os locais de vacinação

LOCAIS FIXOS (de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h)

Pavilhão da Cura (Parque Barigui)

Unidade de Saúde (US) Salvador Allende (Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712, Sítio Cercado)

US Vila Diana (Rua René Descartes, 724, Abranches)

US Jardim Paranaense (Rua Pedro Nabosne, 57, Alto Boqueirão)

US Camargo (Rua Pedro Violani, 364, Cajuru)

US Ouvidor Pardinho (Rua 24 de Maio, 807, Praça Ouvidor Pardinho)

US Vila Feliz (Rua Pedro Gusso, 866, Novo Mundo)

US Pinheiros (Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370, Santa Felicidade)

Clube da Gente CIC (Rua Hilda Cadilhe de Oliveira)

Rua da Cidadania do Tatuquara (Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n)

Rua da Cidadania do Fazendinha (Rua Carlos Klemtz, 1700)

DRIVE-THRU (de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 16h)

Pavilhão da Cura, no Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

Estacionamento do Santuário Nossa Senhora do Carmo, no Boqueirão (entrada será feita exclusivamente pelo segundo portão do estacionamento, pela Rua Frederico Mauer)

Paróquia Santo Antônio, no Boa Vista (entrada única pela Rua Geraldo Gustavo Oscar Mueller)