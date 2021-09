Um novo grupo de moradores de Curitiba poderá receber a dose de reforço da vacina anticovid neste sábado (02). Serão contemplados idosos com mais de 70 anos que completaram o ciclo de imunização até o dia 6 de abril. São aqueles que já atingiram 180 dias ou mais da data de aplicação da segunda dose. O atendimento será feito em 32 pontos de vacinação das 8 às 17h (veja lista abaixo).

Também poderão receber a dose de reforço neste sábado (02) pessoas imunossuprimidas que completaram a imunização até o dia 22 de agosto, ou seja, já completaram 28 dias ou mais da segunda dose. Serão atendidos, transplantados de órgão sólido em uso de imunossupressor, transplantados de medula óssea, pessoas vivendo com HIV/Aids, pessoas em tratamento de quimioterapia e outras condições de imunossupressão.

Todos que fazem parte desse público estão sendo convocados por mensagem pelo aplicativo Saúde Já, que deverá ser apresentada na hora da vacinação.

Do dia 15 de setembro até esta terça-feira (28), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) já aplicou 19.153 doses de reforço no público prioritário. A estimativa da SMS é que cerca de mais 10 mil pessoas devam ser vacinadas.

Convocação

Quem faz parte desses grupos deve acessar o aplicativo Saúde Já. Ao realizar o acesso aparecerá, a partir desta quinta-feira (30/09), uma mensagem de “pop-up” com o comunicado de que aquele usuário está sendo convocado.

Quem for convocado e não conseguir comparecer deverá aguardar nova data de convocação para dose reforço que dependerá de chegada de vacinas.

Idosos que não receberam a mensagem de convocação pelo Saúde Já ainda não estão no prazo indicado para receber a dose de reforço neste momento.

Imunossuprimidos que se enquadram nos critérios e que não recebam a convocação deverão enviar um email para o endereço eletrônico, sms-central@sms.curitiba.pr.gov.br, com as informações pessoais e documento que comprove a condição clínica. Já as pessoas que fazem hemodiálise receberão a dose de reforço nas clínicas que fazem tratamento.

Adolescentes sem comorbidade

Neste sábado (02) também haverá o início da vacinação dos adolescentes sem comorbidades. Poderão receber a primeira dose da vacina anticovid os nascidos entre 2 de outubro de 2003 até o dia 31 de dezembro de 2005.

Pessoas que já completaram 18 anos podem receber a vacina durante a repescagem contínua nos pontos de vacinação da cidade em outras datas, durante a semana – inclusive aquelas que completam 18 anos até sexta-feira (1/10) podem comparecer na repescagem contínua na data do seu aniversário durante a semana.

Público prioritário

Estão sendo contemplados com a dose de reforço idosos com 70 anos ou mais que já atingiram ou ultrapassaram 180 dias da aplicação da segunda dose. Além de pessoas imunossuprimidas de qualquer idade que com 28 dias ou mais da aplicação da segunda dose .

A aplicação da dose de reforço segue a recomendação do Ministério da Saúde. A dose adicional deverá ser, preferencialmente, da plataforma de RNA mensageiro (Pfizer/Wyeth) ou, de maneira alternativa, vacina de vetor viral (Janssen ou Astrazeneca).

O que fazer

Para receber a dose de reforço da vacina, basta procurar um dos pontos de vacinação, das 8h às 17h, levar um documento de identificação com foto e CPF e apresentar a mensagem com a convocação.

Quem pode receber a dose de reforço neste sábado (02)

– Idosos com 70 anos ou mais, vacinados com a segunda dose até o dia 6 de abril;

– Imunossuprimidos de qualquer idade, vacinados com a segunda dose até 4 de setembro

Locais de vacinação

Das 8h às 17h

1 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

2 – Faculdade Claretiano

Rua Nunes Machado, 973 – Rebouças

3 – Centro de Referência, esportes e atividade física

Rua Augusto de Mari, 2.150 – Guaíra

4 – Rua da Cidadania Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1700

5 – US Santa Quitéria 2

Rua Bocaíuva, 310 – Santa Quitéria

6 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

7 – US Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

8 – US Nossa Senhora Aparecida

Rua Carlos Amoretty Osório, 169 – Sítio Cercado

9 – US Bairro Alto

Rua Jornalista Alceu Chochorro, 314 – Bairro Alto

10 – US Santa Efigênia

Rua Voltaire, 139 – Barreirinha

11 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

12 – Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

13 – US Campina do Siqueira

Rua General Mário Tourinho, 1684 – Campina do Siqueira

14 – US Nova Orleans

Av. Ver. Toaldo Túlio, 4.577 – Orleans

15 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

16 – US Vista Alegre

Rua Miguel de Lazari, 51/55 Pilarzinho

17 – Bitiatuvinha

Av. Manoel Ribas, 8640 – Butiatuvinha

18 – São Braz

Rua Antônio Escorsin, 1960 – São Braz

19 – US Visitação

Rua Bley Zorning, 3136 – Boqueirão

20 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

21 – US Menonitas

Rua Domicio da Costa, 52 – Xaxim

22- US Salgado Filho

Avenida Senador Salgado Filho, 5265 – Uberaba

23 – US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

24 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

25 – US Atenas

Rua Emilia Erichsen, 45 – Cidade Industrial

26 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira, nº 700

27 – US Oswaldo Cruz

Rua Pedro Gusso, 3749 – Cidade Industrial

28 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

29 – US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

30 – US Sagrado Coração

Rua Antônio Claudino, 375 – Pinheirinho

31 – Rua da Cidadania do Tatuquara

R. Olivardo Konoroski Bueno, s/n – Tatuquara

32 – US Rio Bonito

Rua Fanny Bertoldi, 170 – Campo do Santana

