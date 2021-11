Quem procurou a Unidade de Saúde Tingui, em Curitiba, para se vacinar na manhã desta quarta-feira (3) encontrou fila e algumas horas de espera. De acordo com relatos enviados por pacientes para a Tribuna do Paraná, depois da desativação do ginásio do Eny Caldeira como posto de vacinação, o fluxo se concentrou no Espaço Sáude do bairro e as filas estão provocando mais de três horas de espera.

Além da demora e falta de estrutura para acomodar quem está na fila, que acaba tendo que enfrentar o sol, como na manhã de hoje, e horas em pé, o local também apresenta riscos para a circulação de pedestres. “O pessoal de idade tem sofrido. Aqui é uma ladeira, já teve gente que caiu, que quase foi atropelada, é uma estrutura que está bem precária. Antigamente tinha um toldo antes da reforma, mas hoje não tem nada, e a turma está sofrendo no sol. Eu vim com a minha mãe, estamos há duas horas e meia aqui, e a espera vai pra mais de três horas”, relatou um leitor da Tribuna ao meio dia desta quarta-feira.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Curitiba informou que a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) avalia diariamente o movimento e que mais pontos de vacinação podem ser ativados sempre que houver necessidade.

Confira a nota na íntegra:

Nesta quarta-feira (3/11), Curitiba oferta a vacinação contra a covid-19 em 47 pontos da cidade. É o maior número de locais de vacinação em funcionamento simultaneamente, desde o início da imunização. Porém, podem ocorrer filas pontuais em alguns deles, devido à maior procura em determinados locais e em horários específicos, como ocorreu nesta manhã na Unidade de Saúde Tingui (pertencente ao Distrito Sanitário Boa Vista). A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) avalia diariamente o movimento e mais pontos podem ser ativados sempre que houver necessidade. A SMS orienta a população para que procure outros pontos próximos, com menos movimento e menos centrais. Dos 47 pontos abertos hoje pela SMS para a imunização, oito estão no Distrito Sanitário Boa Vista e realizam a aplicação da vacina contra a covid-19 até as 17 horas:

1 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 Abranches

2 – US Atuba

Rua Rio Pelotas, 820 – Bairro Alto

3 – US Tarumã

Rua José Veríssimo, 1352 – Bairro Alto

4 – US Abranches

Rua Aldo Pinheiro, 60 – Abranches

5 – US Bairro Alto

Rua Jornalista Alceu Chichorro, 314 – Bairro Alto

6 – US Santa Efigênia

Rua Voltaire, 139 – Barreirinha

7 – US Tingui

R. Nicolau Salomão, 671 – Tingui,

8- US Vila Leonice

Av. Anita Garibaldi, 6814 – Cachoeira

Além dos locais citados na nota, a população pode conferir os demais postos de vacinação por meio do site https://imunizaja.curitiba.pr.gov.br/ .

