Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo 2022 do Instituto Federal do Paraná (IFPR). Estão disponíveis 2.637 vagas em campi de 20 cidades do estado aos cursos de graduação presenciais oferecidos pela instituição. As provas ocorrem no dia 06 de março de 2022, e as candidaturas podem ser feitas até o dia 13 de janeiro, pelo site da Fundação de Apoio a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Funtef).

A taxa de inscrição tem um custo de R$ 50. Os interessados em solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição devem formalizar o pedido até o dia 31 de dezembro de 2021. Os cursos superiores presenciais do IFPR deste ano são oferecidos em cidades como Assis Chateaubriand, Campo Largo, Capanema, Cascavel, Colombo, Curitiba, Foz do Iguaçu, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Jaguariaíva, Londrina, Palmas, Paranaguá, Paranavaí, Pinhais, Pitanga, Telêmaco Borba, Umuarama e União da Vitória.

Cursos superiores

Os cursos superiores são oferecidos pelo IFPR em 20 municípios do Paraná. A seleção de candidatos será realizada mediante a realização de provas presenciais que avaliam os conhecimentos do Ensino Médio. Os cursos superiores presenciais do IFPR são ofertados nas formas de Bacharelado, Licenciatura e Tecnologia.

O Processo Seletivo do IFPR destina 80% das vagas à inclusão social, sendo que 60% do total de vagas ofertadas para cada curso e turma são reservadas aos candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. Destas, 50% serão destinadas aos candidatos que possuam renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário mínimo nacional per capita (R$ 1.650) e 50% serão destinados aos candidatos que possuam renda familiar bruta mensal superior a 1,5 salário mínimo nacional per capita, havendo reserva de vagas para candidatos: autodeclarados pretos, pardos e indígenas, com deficiência; autodeclarados pretos, pardos e indígenas; pessoas com deficiência; e demais candidatos.

Além das vagas acima descritas, o IFPR ainda destina 10% do total das vagas ofertadas para os candidatos autodeclarados pretos ou pardos; 5% do total das vagas aos candidatos autodeclarados indígenas; e 5% aos candidatos com deficiência; os 20% restantes do total de vagas são destinados à ampla concorrência.

Para o curso superior de Tecnologia em Gastronomia (Campus Foz do Iguaçu), do total de 22 vagas, haverá 2 vagas destinadas para candidatos estrangeiros conforme previsto no Projeto Pedagógico do Curso (PPC), já descontadas do quadro de vagas Anexo I do edital. A forma de seleção dessas vagas será divulgada em edital específico a ser publicado na página virtual do Campus Foz do Iguaçu.

Para o curso superior de Tecnologia em Agroecologia (Campus Campo Largo) as vagas ofertadas serão distribuídas da seguinte forma, considerando o sistema de cotas: 60% das vagas serão disponibilizadas para sujeitos da agricultura familiar e 40% das vagas para o público em geral.

