Seguem abertas até este sábado (21) as inscrições para o sorteio público de vagas remanescentes para os cursos de Técnico em Condomínio e do Curso Técnico em Produção de Áudio e Vídeo, no Instituto Federal do Paraná (IFPR), em Curitiba.

O sorteio público está sendo realizado para a ocupação de vagas nestes dois cursos. Quem quiser participar precisa correr, pois as inscrições terminam neste sábado (21). Os interessados em ocupar uma das vagas remanescente deverão se inscrever neste formulário eletrônico até 21 de agosto de 2021.

O campus Curitiba do IFPR publicará a lista provisória de inscritos no dia 23 de agosto de 2021, atribuindo um número de identificação para cada candidato inscrito por curso e turma.

O sorteio público será transmitido pelo Campus no dia 26 de agosto de 2021 às 10h. Todas as informações do sorteio público estão disponíveis no edital.

O IFPR

O Instituto Federal do Paraná (IFPR) é uma instituição pública federal de ensino vinculada ao Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec). É voltado para a educação superior, básica e profissional, especializada na oferta gratuita de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades e níveis de ensino.

Atualmente, a instituição contempla mais de 26 mil estudantes nos cursos de modalidade presencial e a distância. O IFPR oferece 43 cursos técnicos presenciais, 11 cursos técnicos na modalidade a distância, 20 cursos superiores presenciais, três cursos de especialização na modalidade presencial e um curso de especialização na modalidade a distância.

